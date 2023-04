Gaius Makouta lamenta infortúnio do Boavista em alguns pontos desperdiçados

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

O Boavista teve infortúnio em alguns pontos desperdiçados esta época na Liga, lamentou esta quarta-feira o internacional congolês Gaius Makouta, apontando o regresso aos triunfos na receção ao Rio Ave, no sábado, para a 29.ª jornada.

"Temos um excelente grupo, muito forte, unido e de grande qualidade. Queremos acabar bem a temporada e o mais acima possível na classificação, pelo que vamos continuar a trabalhar nesse sentido. O objetivo é ganhar o próximo jogo, depois o seguinte e assim sucessivamente. É uma pena não termos mais pontos nesta altura, porque merecíamos mais, mas, por vezes, faltou-nos uma pontinha de sorte", contextualizou o médio, de 25 anos, em declarações reproduzidas no site dos axadrezados na Internet.

Gaius Makouta voltou a sobressair na segunda-feira, ao cruzar para o tento do gambiano Yusupha no empate em Vizela (1-1), da 28.ª ronda, uma semana depois de ter selado a vitória na receção ao Vitória de Guimarães (2-1) com um golo de livre direto perto do fim.

"Fizemos um grande jogo em Vizela, fomos superiores e o resultado foi injusto, como já aconteceu em vários momentos ao longo desta época. Temos apresentado um excelente futebol e merecíamos ter mais pontos no campeonato, mas não vale a pena ficarmos a lamentar. Isso faz parte do passado e agora temos de olhar para o que se segue", frisou.

Com 15 internacionalizações e um golo anotado pela seleção do Congo, que representou pela última vez em março, durante a paragem da I Liga, o médio acumula um tento e seis assistências em 2022/23 e assume estar "muito feliz" pela evolução atingida no Boavista.

"O clube deu-me todas as condições para crescer e penso que tenho aproveitado estes dois anos para evoluir em todos os aspetos do meu jogo. Tenho mais de 60 partidas pelo Boavista [67 no total] e essa experiência, juntamente com o meu trabalho diário, permitiu-me ser hoje muito melhor jogador do que era quando cheguei cá", concluiu, empenhado em "voltar a fazer uma grande exibição e dar uma alegria aos adeptos" face ao Rio Ave.

O Boavista, 12.º classificado, com 34 pontos, 17 acima da zona de descida direta e mais 12 do que a vaga de acesso ao play-off de permanência, recebe o Rio Ave, 11.º, com 35, no sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em duelo da 29.ª jornada da I Liga.