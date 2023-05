Gala distinguiu figuras das Ligas masculina e feminina de basquetebol

Rui Almeida Santos Hoje às 12:00 Facebook

Os "Liga Betclic Awards" distinguiram os protagonistas dos principais campeonatos nacionais masculino e feminino de basquetebol.

Fernando Sá (F. C. Porto) foi eleito o melhor treinador nos "Liga Betclic Awards", cerimónia realizada no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e que juntou cerca de 500 atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e personalidades do desporto.

O técnico dos portistas conduziu a equipa ao segundo lugar do Grupo A da segunda fase, atrás do Benfica, bem como às meias-finais da Taça Hugo dos Santos e aos oitavos de final da Taça de Portugal. A nível europeu, os dragões atingiram os quartos de final da FIBA Europe Cup.

O MVP da Liga foi o norte-americano Marquise Moore, do Imortal, que fechou a fase regular com médias de 19,1 pontos, 5,9 assistências e 6,9 ressaltos defensivos por jogo.

Anthony Roberts (Vitória de Guimarães) foi o melhor pontuador (22,8 pontos por jogo), Derek Jackson, do Lusitânia, liderou no capítulo das assistências (6,1 por jogo) e dos roubos de bola, Cléusio Castro (Sangalhos) nos desarmes de lançamento e Zach Simmons (Vitória de Guimarães) nos ressaltos.

O melhor defensor foi Travante Williams, do Sporting, e o melhor jogador jovem foi Diogo Peixe, do despromovido CAB Madeira. O prémio fair-play foi entregue a José Barbosa, base do Benfica.

Na competição feminina, Raphaella Silva, do Benfica, foi considerada a MVP da Liga, com a companheira de equipa Joana Soeiro a liderar nas assistências (7,5 por jogo).

Mikea Gray, do CP Natação, destacou-se nos roubos de bola, Ndioma Kane (Francisco Franco) foi a melhor no que toca aos desarmes de lançamento e Kwanza Murray (AD Vagos) foi a melhor pontuadora (19,9 pontos por jogo).

Isabela Quevedo (CP Natação) foi a melhor ressaltadora da prova (12,1 por jogo), a par de Bárbara Souza (Galitos). A distinção de melhor defensora foi atribuída a Márcia Robalo (GDESSA), a melhor jogadora jovem foi Inês Neto (Galitos) e o prémio fair-play ficou nas mãos de Daniela Domingues (Galitos).

O melhor treinador da Liga feminina foi André Janicas, do Esgueira, que conduziu as aveirenses às meias-finais do campeonato, bem como à semifinal da Taça Federação, aos quartos da Taça de Portugal e à conquista da Taça Vítor Hugo.

Nota ainda para às distinções de melhor árbitro, atribuídos a Joana Pessoa e Sérgio Silva, e para os prémios de carreira, a Mery Andrade, excelência, a Hermínio Barreto, e homenagem, ao malogrado treinador Henrique Vieira.

Lista dos vencedores por categorias (Feminina/Masculino):

Assistências: Joana Soeiro (Benfica) // Derek Jackson (Lusitânia);

Roubos de Bola: Mikea Gray (CP Natação) // Derek Jackson (Lusitânia);

Desarmes de Lançamento: Ndioma Kane (Francisco Franco) // Cléusio Castro (Sangalhos);

Melhor Ressaltadora / Melhor Ressaltador: Isabela Quevedo (CP Natação) // Zach Simmons (Vitória de Guimarães);

Melhor Defensora / Melhor Defensor: Márcia Costa Robalo (GDESSA) // Travante Williams (Sporting);

Melhor Jogadora Jovem / Jogador Jovem: Inês Neto (Galitos) // Diogo Peixe (CAB Madeira);

Melhor Árbitro: Joana Pessoa e Sérgio Silva;

Prémio Fair-play Mike Plowden: Daniela Domingues (Galitos) // José Barbosa (Benfica);

Melhor Treinador: André Janicas (Esgueira) // Fernando Sá (F. C. Porto);

Melhor Marcadora / Melhor Marcador: Kwanza Murray (AD Vagos) // Anthony Roberts (Vitória de Guimarães);

MVP: Raphaella Silva (Benfica) // Marquise Moore (Imortal);

Prémio Carreira: Mery Andrade;

Prémio Excelência: Hermínio Barreto;

Prémio Homenagem: Henrique Vieira.