Galatasaray apresenta Haris Seferovic

O ex-jogador do Benfica, Haris Seferovic, foi apresentado como reforço do Galatasaray, por empréstimo, num negócio que custou aos turcos um milhão de euros. Caso queira adquirir o passe do avançado, o Galatasaray terá de pagar 2,5 milhões de euros no final de 2022/23.

Internacional pela Suíça, o atacante de 30 anos vai receber 2,3 milhões de euros de salário na temporada de empréstimo na Turquia, onde vai encontrar o antigo rival, Sérgio Oliveira.

Seferovic chegou ao Benfica no verão de 2017 e, ao longo de cinco temporadas, apontou 74 golos num total de 188 jogos. Foi o melhor marcador do último campeonato conquistado pelas águias, em 2018/19, além de ter conquistado duas Supertaças Cãndido de Oliveira.