Galatasaray tenta João Novais e grupo inteiro no treino

O médio João Novais deixa o Alanyaspor, mas não faz parte dos planos do Sporting de Braga e deve continuar a jogar na Turquia, ao serviço do Galatasaray. Quatro jogadores do plantel arsenalista voltam nesta segunda-feira à "pedreira", entre os quais David Carmo e Ricardo Horta, que têm mercado.

João Novais está no radar do Galatasaray e, após uma época cedido ao Alanyaspor poderá permanecer na Turquia, desta feita no clube de Istambul.

Segundo o JN apurou, João Novais tem mercado no futebol turco e, a um ano de terminar contrato com o Braga, está na mira do Galatasaray, equipa que após ter ficado em 13.º lugar na última época, aposta no regresso ao topo da liga local.