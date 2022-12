Galeno a um curto passo de repetir o melhor arranque de temporada

Wenderson Galeno tem sido uma das principais figuras do campeão nacional e voltou a picar o ponto frente ao Vizela, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O extremo festejou o nono golo da temporada e ficou a apenas um de igualar os que marcou com a camisola do Braga na primeira metade de 2021/22 e que lhe valeram o regresso ao Dragão.

Na época passada, no Minho, Galeno celebrou 10 tentos e fez três assistências em 24 jogos até ao final de dezembro, precisamente o mesmo número de partidas que disputou, até agora, na nova temporada já com a camisola portista.

Com nove golos e duas assistências no atual registo, o luso-brasileiro ainda tem mais dois jogos até ao final de 2022 para igualar ou, possivelmente, ultrapassar o registo ao serviço dos guerreiros do Minho: já na quarta-feira, o F. C. Porto recebe o Gil Vicente, nos quartos de final da Taça da Liga, e o ano civil encerra no dia 28, também em casa, frente ao Arouca, em duelo da 14.ª jornada do campeonato, que regressa após a paragem determinada pelo Campeonato do Mundo.