Galeno com melhor início de sempre pelo Braga

Avançado nunca teve tantas participações para golo no arranque de uma temporada desportiva.

Eletrizante na faixa esquerda e mais prolífero do que nunca. Wenderson Galeno está a fazer o melhor arranque de temporada na Liga desde que chegou aos bracarenses. O avançado tem sido opção regular nas escolhas do treinador Carlos Carvalhal e foi titular na maior parte das partidas realizadas este ano (oito em 11) e tem correspondido à aposta do técnico.

Nas primeiras 11 jornadas do campeonato, Galeno já participou num total de cinco golos da equipa, tendo apontado dois tentos e realizado três assistências. O brasileiro supera o registo das últimas duas épocas, onde teve influência direta em quatro golos do emblema minhoto.

Este registo positivo de Galeno também se transportou para as competições europeias, nomeadamente a Liga Europa, aquela que os minhotos disputam. Nesta prova, o brasileiro participou nas quatro partidas realizadas pelos arsenalistas, tendo marcado por quatro ocasiões.

Este prolífero arranque de temporada coloca Galeno no segundo lugar da lista de melhores marcadores (seis golos) do Braga em todas as competições apenas atrás de Ricardo Horta, a principal figura ofensiva da formação de Carlos Carvalhal, que já apontou sete golos na presente época desportiva