Galeno: "Com Sérgio Conceição damos a vida em campo"

Galeno acredita que o F. C. Porto pode recuperar os oito pontos de atraso para o Benfica e define treinador como o pilar dos dragões.

É uma das figuras da época em curso no F. C. Porto. Depois de ter voltado ao Dragão, a meio da temporada passada, Galeno está a impor-se no plantel às ordens de Sérgio Conceição e, em entrevista ao JN, diz que a equipa portista continua a acreditar na possibilidade de se voltar a sagrar campeã nacional, apesar dos oito pontos de atraso em relação ao Benfica. Com muitos elogios para o treinador, o atacante brasileiro acredita que já superou a desconfiança dos adeptos, mas quer continuar a evoluir e a mostrar o que vale em cada jogo.

Com a passagem à final four da Taça da Liga, o F. C. Porto tornou-se a única equipa portuguesa em quatro competições. O que lhe diz este facto?