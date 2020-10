JN Hoje às 20:49 Facebook

Um golo de Galeno, aos 44 minutos, coloca o S. C. Braga a vencer os gregos do AEK de Atenas, ao intervalo, por 1-0, esta quinta-feira, na primeira jornada do Grupo G da Fase de Grupos da Liga Europa.

Os minhotos foram mais agressivos no ataque do que a equipa grega, que alinhou de início com o português Hélder Lopes. Apesar de ter criado mais oportunidades, só perto da pausa é que os arsenalistas conseguiram chegar à vantagem, por Galeno.