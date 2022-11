Galeno em busca da temporada mais produtiva

Extremo portista já soma oito golos em 21 jogos e está a três do registo que alcançou na época 2021/22.

Os dragões encerraram a "primeira metade" do campeonato com um triunfo no dérbi da Invicta, frente ao Boavista, e Galeno brilhou no Bessa antes da paragem para o Mundial. O extremo assinou dois dos quatro golos do triunfo azul e branco e está muito perto do melhor registo que tem desde que se estreou pela equipa principal.

Em 2016/17, o Grémio Anápolis emprestou Galeno ao F. C. Porto e, ao serviço da formação B portista, o avançado luso-brasileiro marcou 13 golos e fez 16 assistências na Liga 2, registo que convenceu a SAD a apostar na contratação. A temporada seguinte foi menos conseguida, mas ainda assim com seis golos e 11 passes decisivos (entre equipa A e B e o empréstimo ao Portimonense), seguindo-se a passagem pelo Rio Ave (nove tentos e dez assistências em 2018/19).