Galeno entre as "bombas" do mercado no Dragão

Extremo atrai o interesse de vários clubes europeus, incluindo ingleses. Cláusula de 50 milhões protege a SAD portista, que tem de vender jogadores até 30 de junho

A época afirmativa de Galeno na equipa portista tornou-o um alvo apetecível no mercado e, ao que o JN apurou, o extremo é um dos jogadores que estarão na calha para uma transferência nas próximas semanas. Pela voz do administrador financeiro, Fernando Gomes, a SAD azul e branca assumiu há poucos dias que tem de vender jogadores até ao fim de junho para equilibrar as contas e o atacante brasileiro pode entrar nas soluções para um encaixe significativo.

Contratado em janeiro do ano passado ao Braga, por nove milhões de euros, Galeno ganhou influência na equipa de Sérgio Conceição em 2022/23 e terminou a época com números muito positivos: 52 jogos (36 como titular), 15 golos e seis assistências. Esteve em destaque nas Liga dos Campeões (participou nos oito jogos realizados pelo F. C. Porto na prova, sete dos quais como titular, e marcou dois golos, ambos ao Bayer Leverkusen, um no Dragão e outro na Alemanha), tendo terminado a época com uma grande exibição na final da Taça de Portugal.