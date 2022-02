Galeno escolheu o número do azar por amizade a um ex-dragão

JN Hoje às 21:12 Facebook

O extremo brasileiro queria manter o número 90, mas como estava ocupado escolheu o 13 "por causa do Alex Telles".

O número 90 acompanhou praticamente toda a carreira de Galeno no futebol português e se dependesse do jogador brasileiro era esse que continuaria a carregar, outra vez no F. C. Porto. Contudo, Caíque, avançado da equipa B, inviabilizou o desejo.

Por isso, o extremo contratado ao Braga no último dia do mercado de inverno decidiu-se por um número pouco comum entre futebolistas mais ofensivos e que estava disponível desde o início da temporada. Agora espera não ter azar com ele.

"Foi por causa do Alex Telles, que fez uma grande história aqui. Espero dar alegrias aos adeptos como o Alex Telles deu. Agora é fazer história com o número 13", revelou Galeno, em declarações reproduzidas nas redes sociais dos dragões.