Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:00

O avançado do S. C. Braga marcou o segundo golo dos arsenalistas no encontro frente o Midtjylland.

O S. C. Braga foi derrotado (3-2) pelos dinamarqueses do Midtjylland e adiou a qualificação para a fase a eliminar da Liga Europa. No entanto, nem tudo foram más notícias para os minhotos, visto que o golo de Galeno foi considerado pela UEFA como o melhor da jornada.

Veja o lance: