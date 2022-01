Galeno muito perto de voltar ao F. C. Porto

Norberto A. Lopes Hoje às 18:00 Facebook

Os dois clubes negociam a transferência e o avançado brasileiro pode ser o substituto de Luis Díaz nos dragões.

O F. C. Porto e o Braga estão em negociações para Galeno, avançado do Braga, regressar ao Dragão e ser o substituto de Luis Díaz, extremo colombiano transferido para o Liverpool. Os azuis e brancos procuram resgatar 50% do passe do dianteiro brasileiro.

As negociações, sabe o JN, começaram à hora de almoço e estão muito bem encaminhadas. A cumprir a terceira época no Braga, Galeno é um dos jogadores fundamentais na equipa de Carlos Carvalhal e soma dez golos em 24 jogos.

O avançado brasileiro chegou ao F. C. Porto em 2016/17, para a equipa B, e pela formação principal dos dragões fez quatro jogos e um golo, em 2017/18. Agora, está muito perto de voltar à casa de partida.

O mercado fecha à meia-noite.