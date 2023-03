Galeno quer ser importante frente ao Inter: "Que o mister me dê oportunidade"

JN Hoje às 14:21 Facebook

Extremo está confiante no apuramento do F. C. Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões. "Tenho a certeza de que vamos ser muito felizes".

Galeno acredita que o F. C. Porto vai reverter o resultado da primeira mão (1-0) e ultrapassar o Inter de Milão rumo aos quarto de final da Liga dos Campeões, no jogo de terça-feira, no Estádio do Dragão.

"Temos de fazer o que fizemos lá. Não tivemos um resultado positivo, mas fizemos um grande trabalho. Temos de manter a tranquilidade e tenho a certeza que, amanhã, vamos ser muito felizes. Cada um vai dar tudo dentro de campo - isso é que é o mais importante", referiu o extremo, esta segunda-feira, na antevisão ao encontro.

Galeno, que foi titular na primeira mão, espera voltar a estar nas escolhas iniciais de Sérgio Conceição.

"Trabalhei bem durante a semana e espero poder entrar de início. Sinto-me bem. No último jogo, joguei pouco tempo, mas estou bem e quero manter o ritmo. Estou 100% preparado e espero que o mister me dê oportunidade de jogar os 90 minutos", disse o luso-brasileiro.