Galeno renova com o SC Braga até 2026 e tem cláusula aumentada

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O SC Braga oficializou esta manhã a renovação do contrato de Wenderson Galeno.

O extremo brasileiro de 23 anos prolongou o vínculo com o SC Braga até 2026. Esta é a terceira temporada que Galeno está no clube minhoto, tendo realizado 99 jogos e marcado 15 golos e feito 23 assistências.

"Tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o clube bracarense", pode ler-se no comunicado da equipa.

No comunicado enviado pelo SC Braga à CMVM, é possível ver que a cláusula de rescisão de Galeno foi aumentada de 15 para 25 milhões de euros.