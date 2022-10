Galeno renovou com o F. C. Porto até 2027

JN Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube azul e branco publicou, esta quarta-feira, o Relatório e Contas completo do exercício de 2021/2022.

Segundo o documento, o F. C. Porto renovou com Galeno até 2027. O jogador, contratado ao Braga em janeiro e que tinha assinado com os dragões até 2026, prolongou a ligação com os azuis e brancos por mais uma temporada.

O extremo brasileiro custou €9,1 milhões, a que acrescem €2.18 milhões relacionados com o pagamento do mecanismo de solidariedade. Os custos de intermediação ficaram a cargo do Braga. Galeno, que chegou a Portugal para representar o F. C. Porto em 2016/17, jogou também pelo Portimonense e Rio Ave, por empréstimo dos dragões, e duas temporadas ao serviço do Braga.