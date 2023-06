A chegada de Kokçu ao aeroporto em Lisboa para assinar pelo Benfica

JN 09 Junho 2023 às 22:34 Facebook

O médio do Feyenoord está na capital portuguesa para assinar pelos encarnados, numa transferência avaliada em 30 milhões de euros.

Orkun Kokçu chegou esta sexta-feira a Lisboa, para assinar contrato pelo Benfica. O internacional turco chega do Feyenoord, da Eredivisie, a troco de 30 milhões de euros, por 80% do passe do jogador. O centrocampista de 22 anos assina até 2028, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

"Falo amanhã", disse o jogador turco aos jornalistas, à chegada ao aeroporto.

O médio turco chega à Luz a pedido do treinador encarnado, Roger Schmidt, para substituir Enzo Fernández, que foi transferido, em janeiro, para o Chelsea, por 120 milhões de euros.

Depois da renovação de Nicolás Otamendi pelo clube por duas épocas, o técnico alemão recebe mais um reforço para a próxima temporada.