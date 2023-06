O F. C. Porto venceu (2-0), este domingo, o Braga no Jamor e conquistou a Taça de Portugal, a 19.ª do palmarés em 33 finais. Depois do apito final, jogadores fizeram a festa no relvado e Sérgio Conceição não escapou ao habitual festejo dos jogadores, tendo sido "atirado ao ar" pelos atletas.