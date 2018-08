Sofia Esteves Teixeira 15 Agosto 2018 às 23:10 Facebook

O Atlético de Madrid conquistou, esta quarta-feira, a terceira Supertaça Europeia do palmarés, depois de vencer (4-2) o Real Madrid no prolongamento. Uma vitória que pôs fim a uma série tremenda do Real Madrid: 13 finais internacionais sempre a ganhar. Um início amargo de época para Lopetegui.