Mais de duas mil pessoas disseram adeus ao Estádio Comendador Manuel de Oliveira Violas, casa do Sporting de Espinho que vai ter de ser entregue aos credores. O triunfo, por 5-1, diante do Vianense, numa reedição da inauguração do recinto, há 92 anos, não travou as muitas lágrimas de emoção e tristeza que caíram pelo rosto dos adeptos.