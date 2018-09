Ameaças de morte e fanfarronice no regresso de McGregor ao MMA

21 Setembro 2018 às 12:31 Facebook

Dois anos depois, Conor McGregor vai regressar ao MMA a 6 de outubro e logo contra Khabib Nurmagomedov, o russo que lhe sucedeu na conquista do cinturão de peso-leve do UFC e que seguia no autocarro atacado pelo irlandês em abril deste ano, em Nova Iorque.

Com estes ingredientes explosivos à mistura, a conferência de imprensa de apresentação do combate, na quinta-feira, foi tudo aquilo que se podia esperar. McGregor afirmou que o russo "estaria morto neste momento" se tivesse tido coragem de sair do autocarro e defrontá-lo na rua. Aproveitou ainda para oferecer whisky ao oponente, que é muçulmano e não bebe álcool.

Do lado do russo, que não se podia deixar ficar, ficaram outras provocações, como a recordação do combate de boxe que McGregor perdeu com Floyd Mayweather. "Vou destruir-te. Depois deste combate, vais voltar para o boxe. Eu sou o Floyd Mayweather do MMA", atirou o russo, naquilo que foi uma pequena antevisão do que pode esperar do combate em Las Vegas.