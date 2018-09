António Costa visitou a seleção durante treino em Oeiras

05 Junho 2018 às 14:36 Facebook

António Costa encontrou-se esta terça-feira com a seleção nacional durante um treino, em Oeiras. O primeiro-ministro disse que Portugal tem razões para ter todo o otimismo na participação da seleção no Mundial 2018.

"Independentemente do resultado final, que todos desejamos que seja o melhor, é fundamental que todos eles se realizem enquanto excelentes profissionais que são, que seguramente representarão Portugal com toda a dignidade e todo o profissionalismo como têm feito", disse António Costa.

O governante disse que o facto de Portugal ser campeão europeu "é uma responsabilidade, mas não pode criar um peso". "Temos de entrar em campo com a alegria, o saber jogar e a qualidade que estes profissionais sempre demonstraram, quer ao serviço da seleção nacional, quer ao serviço dos seus clubes", referiu.

António Costa elogiou o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol e da seleção, que considerou um "excelente exemplo do que deve ser o futebol e o desporto, que deve ser profissionalismo, dedicação, esforço, mas um grande fair play, que estes profissionais sempre têm demonstrado e vão demonstrar na Rússia".

Questionado sobre as polémicas atuais do futebol português, Costa considerou que "há um problema geral" e disse esperar que os acontecimentos "sirvam para haver uma reflexão" para que todos possam "começar a próxima época devidamente concentrados no que importa que é o que se passa dentro das quatro linhas".

O primeiro-ministro disse ainda que o guarda-redes Rui Patrício é "uma marca extraordinária" do futebol em Portugal e que "merece o carinho" de todos. O jogador rescindiu o contrato com o Sporting, alegando justa causa, depois de a equipa do Sporting ter sido agredida por alegados adeptos do clube na Academia, em Alcochete.

Costa revelou que vai assistir ao terceiro encontro de Portugal na Rússia, frente ao Irão. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente na partida de estreia, com a Espanha, numa altura em que António Costa vai estar nos Estados Unidos.

Portugal está integrado no Grupo B do Mundial 2018, juntamente com Espanha, com quem se estreia a 15 de junho, quatro dias antes de jogar com Marrocos, fechando a presença na fase de grupos, frente ao Irão, em 25 do mesmo mês.