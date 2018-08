As imagens de Rui Patrício lavado em lágrimas e de um plantel destroçado

Sofia Esteves Teixeira 20 Maio 2018 às 19:59 Facebook

Twitter

Alvo pessoal nas palavras de Bruno de Carvalho, no sábado, o guarda-redes Rui Patrício foi o espelho, em lágrimas, da dor e frustração do plantel do Sporting após a derrota (1-2) na final da Taça de Portugal, no Jamor.