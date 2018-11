11 Novembro 2018 às 13:14 Facebook

O encontro entre Estoril Praia e Paços de Ferreira, referente à nona jornada da II Liga de futebol, foi interrompido, este domingo, face à forte chuva que acabou por alagar o relvado do Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril

O árbitro Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, decidiu parar a partida à passagem do minuto 20, reunindo-se com os treinadores de ambas as equipas, que concordaram com a interrupção.

O jogo será retomado na segunda-feira, pelas 15.00 horas.