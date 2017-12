JN 26 Dezembro 2017 às 22:15 Facebook

À semelhança dos anos anteriores, o Sporting abriu, esta terça-feira, as portas de Alvalade para a solidariedade. Num treino da equipa principal com entrada livre, sócios e simpatizantes puderam estar perto do plantel leonino e apenas tinham de levar um brinquedo, que mais tarde será entregue a instituições de solidariedade. A iniciativa contou com mais de cinco mil adeptos nas bancadas.