A patinagem artística no gelo estará, certamente, no topo da lista das modalidades olímpicas que mais dão azo à criação e originalidade. Foram várias as duplas que arriscaram em poses extravagantes, nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, que decorrem em PyeongChang, Coreia do Sul, até ao fim de fevereiro.