O primeiro dia de Braga como Cidade Europeia do Desporto foi assim

Espetáculo no Theatro Circo serviu de abertura para o vasto calendário da Cidade Europeia do Desporto.

Está dado o pontapé de saída para um ano de grande pulsar desportivo na cidade de Braga, que em 2018 sucede a Gondomar como Cidade Europeia do Desporto. O icónico Theatro Circo recebeu, esta sexta-feira, a Cerimónia de Abertura. Num espetáculo que envolveu atletas, autarcas, governantes e a população, partilhou-se um sentimento de grande expectativa pelas centenas de provas, acontecimentos e competições, de várias modalidades, que, a partir de agora, vão desfiar-se num calendário farto e com destaque imediato para a Final Four da Taça da Liga, já na próxima semana.

Ricardo Rio, presidente da autarquia bracarense, foi o anfitrião, garantindo para 2018 "uma cidade vibrante, cheia de energia e com vontade de mostrar a Portugal, à Europa e ao mundo que é uma cidade com grande potencial, talento e sempre em movimento".

Isso mesmo foi constatado na gala, com o envolvimento da comunidade, nomeadamente na participação de 140 crianças de uma escola local, que subiram ao palco com igual número de bandeiras alusivas a associações bracarenses.

O espetáculo foi ainda polvilhado com uma série de momentos musicais, entre os quais um sentido cantar do hino nacional logo no início e uma atuação de Rui Veloso a finalizar. Pelo meio, uma exibição multimédia percorreu a história de Braga, desde o tempo dos romanos até aos nossos dias.

Emanuel Silva, Jéssica Augusto e José Carlos Macedo, atletas naturais de Braga, marcaram presença na condição de embaixadores do acontecimento, acompanhados pelo Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.