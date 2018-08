11 Maio 2018 às 20:30 Facebook

As comemorações da conquista do título nacional de 2017/18 pelo F. C. Porto decorrem, às 15 horas, na Avenida dos Aliados e na Câmara Municipal do Porto. Nesta sexta-feira, foram dados os últimos retoques para que tudo esteja pronto para receber os dragões.