Da cela para o futsal: a receção a Mustafá horas depois de ser libertado

A equipa de futsal do Sporting jogou esta quinta-feira à noite com o F. C. Sibiryak, no pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 1ª jornada do grupo C da ronda de elite da Liga dos Campeões da UEFA. O líder da claque leonina, Mustafá, que deixou hoje o Tribunal do Barreiro sob Termo de Identidade e Residência e sujeito a apresentações periódicas às autoridades, marcou presença na partida.

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o líder da Juve Leo, Mustafá, foram detidos no domingo à noite no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete. Foram ouvidos na quarta-feira, no Tribunal do Barreiro, e libertados esta quinta-feira.

O juiz de instrução validou os crimes de que são acusados os dois arguidos: 20 crimes de ameaça agravada, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, 20 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, dois crimes de detenção de arma proibida e um crime de terrorismo.