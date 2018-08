Sofia Esteves Teixeira 28 Agosto 2018 às 20:20 Facebook

Depois da crítica ao fato usado por Serena Williams no torneio de Roland Garros, a norte-americana vestiu uma saia de tule no US Open. Serena Williams atropelou a polaca Magda Linette por 6-4 e 6-0. A americana, 17ª cabeça de chave, enfrentará a alemã Carina Witthoft na segunda ronda.