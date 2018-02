07 Fevereiro 2018 às 12:06 Facebook

Com os Jogos Olímpicos de Inverno quase à porta (começam sexta-feira), já chegou à Coreia do Sul a claque oficial da equipa da Coreia do Norte. Estes jogos são históricos pela aproximação entre as duas coreias.

O desfile conjunto e a existência de uma equipa unificada de hóquei no gelo feminino são fruto de várias tentativas de aproximação entre os dois países, propiciadas pelos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram entre 09 e 25 de fevereiro em PyeongChang, na Coreia do Sul.