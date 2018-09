JN 03 Junho 2018 às 22:18 Facebook

O F. C. Porto venceu, este domingo no Dragão Caixa, o Benfica por 91-74 e igualou (2-2) as meias-finais do campeonato de basquetebol. O final do duelo entre os rivais ficou marcado por empurrões e trocas de palavras mais acesas.

F. C. Porto vence Benfica e força quinto jogo nas "meias"