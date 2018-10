Fotogaleria: o clássico aos olhos das estrelas da capa do JN

07 Outubro 2018 às 15:01 Facebook

Twitter

Em dia de jogo grande na Luz, o prognóstico é feito no feminino. Como, certamente, já deve ter reparado, as protagonistas desta edição são duas adeptas dos clubes rivais. Tinham de ser elas as protagonistas, porque, afinal, o futebol não é só dos homens.

O desafio foi lançado à pintora Sofia Gomes. Teria que desenhar o símbolo dos dois grandes em duas adeptas. E assim foi. Pegou na paleta de cores e, paixões clubísticas à parte, começou a traçar os desenhos de uma forma imparcial, não fosse o árbitro pedir ajuda do VAR. "Isto é um bocado complicado porque eu sou do F. C. Porto, gosto muito do dragão, mas claro que também tenho um carinho enorme pela águia... o animal", admitiu. Depois de concluída a pintura não houve margem para dúvidas. Saiu um empate na beleza e perfeição das figuras desenhadas à mão.

Na convocatória, Sofia Gomes escolheu Flávia Ferreira e Conceição Rocha para modelos. Flávia é adepta do Benfica e, claro, é ela que transporta a águia. Conceição gosta mais do azul e branco e do dragão do F. C. Porto. Quando questionadas sobre o resultado de hoje, não houve consenso. "Eu espero que o Benfica ganhe e que dê uma coça desgraçada ao Porto", atirou a adepta das águias. "Eu espero que o Porto ganhe e dê uma coça desgraçada ao Benfica", respondeu rapidamente a portista. No final, ainda foram mais longe nas previsões. "A mim chega-me o 1-0 desde que o Benfica ganhe", respondeu Flávia. "Eu aposto no 7-0", contrariou Conceição.

Feitos os prognósticos, chegou a altura da sessão fotográfica. Seguiram sempre as indicações do treinador e, na "flash interview", o balanço foi positivo. "Está a ser o máximo. Eu vou pedir um pack inteiro de jornais para andar a distribuir e espero que me peçam autógrafos", atirou a adepta benfiquista. A portista foi mais cautelosa. "É um desafio. Gosto de desafios e acho interessante", concluiu.