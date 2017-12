Imagens da corrida e da festa da São Silvestre do Porto

30 Dezembro 2017 às 21:38 Facebook

Os atletas do Sporting Rui Pedro Silva e Salomé Rocha venceram a 24.ª edição da São Silvestre do Porto. A prova contou com mais de 15 mil participantes de 37 nacionalidades.

Os atletas masculinos mais experientes em prova foram Pacheco Lopes e Félix Dias com 82 anos, enquanto a mulher com mais idade a participar foi Maria Pinto, de 71 anos.

"É um sucesso. Esta é uma prova diferente. Já estamos a pensar nas bodas de prata no próximo ano. Esta é uma prova destinada a atletas portugueses e daí que seja especial", disse Jorge Teixeira da RunPorto.