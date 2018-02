Já começou a noite mais longa do futebol americano

05 Fevereiro 2018 às 01:05 Facebook

A "Super Bowl", a final do campeonato de futebol americano, é disputada, este ano, pelos New England Patriots, detentores do título, e os Philadelphia Eagles. Ao intervalo, os Eagles vão vencendo os Patriots por 22-12.

A cadeia de televisão NBC, que transmite a edição, irá cobrar cinco milhões de dólares pela exibição de anúncios com 30 segundos de duração. O preço elevado é justificado por um estudo da empresa Gallup que refere que 33% das pessoas que seguem a partida pela televisão estão mais interessadas na publicidade do que no jogo.