Foram várias as caras conhecidas, não só do mundo do futebol, que marcaram presença nas eleições deste sábado em Alvalade, para os órgãos sociais do Sporting, que registaram a maior adesão de sempre num ato eleitoral. Às 18 horas, já tinham votado mais de 21 mil sócios. Percorra a fotogaleria para ver as imagens do dia.