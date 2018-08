26 Maio 2018 às 15:33 Facebook

Dezasseis homens competiram, este sábado, durante três horas, na tradicional prova de "wrestling com bola" na lama, na aldeia de Van, província vietnamita de Norte de Bac. O evento, organizado apenas por homens solteiros, realiza-se no quarto mês do calendário lunar (baseado no ciclo da lua), a cada quatro anos, e comemora a lendária vitória de quatro irmãos sobre invasores do império Liang da China.