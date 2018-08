Imagens do último dia da Volta a Portugal

12 Agosto 2018 às 20:18 Facebook

Twitter

O espanhol Raúl Alarcón celebrou este domingo o segundo triunfo consecutivo na Volta a Portugal em bicicleta, após o contrarrelógio final, em que o seu compatriota Vicente García de Mateos se intrometeu na festa da W52-FC Porto.

Pinto da Costa fala em demonstração de força da W52-FC Porto

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, elogiou este domingo a prestação da W52-FC Porto na 80.ª Volta a Portugal em bicicleta, coroada com o triunfo individual do espanhol Raúl Alarcón e com a vitória por equipas.

"Hoje foi mais uma demonstração de grande capacidade e de força da nossa equipa, com os resultados conseguidos, que nos permitiram no último dia também ganhar coletivamente", referiu o presidente dos 'dragões'.

No contrarrelógio final em Fafe (17,3 quilómetros), Alarcón confirmou a segunda vitória consecutiva e a W52-FC Porto ultrapassou o Sporting-Tavira na liderança por equipas.

"O Sporting foi um grande adversário, criou-nos grandes dificuldades, tem grandes corredores, foi muito bem orientado, mas isso só vem dar ainda mais mérito à vitória do F. C. Porto", referiu Pinto da Costa.

O líder 'azul e branco' disse que viu esta vitória na Volta a Portugal com "satisfação e uma grande alegria", destacando os adeptos que acorreram às estradas.

"Deu-me muito gosto ver por essas estradas fora de todo o país muitos equipamentos, muitas bandeiras e muitos cachecóis do F. C. Porto", concluiu.