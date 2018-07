Iniesta em lágrimas no emocionante adeus ao Barcelona

27 Abril 2018 às 13:02 Facebook

Iniesta anunciou, esta sexta-feira, que vai abandonar no final da temporada o Barcelona, clube onde foi formado e onde conquistou todos os títulos que era possível conquistar no futebol.

Em conferência de imprensa, Iniesta, que faz 34 anos em maio, anunciou que vai deixar o clube catalão ao qual chegou com 12 anos e no qual se estreou pela equipa principal há 16.

"Foi uma decisão muito meditada. Joguei na melhor equipa do mundo. Sei o que é a responsabilidade de ser capitão deste clube e tive de ser honesto comigo e com o clube que me deu tudo. Entendo que a minha etapa aqui acaba este ano", explicou aos jornalistas.

Na conferência de imprensa estiveram presentes o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, o plantel principal dos "blaugrana" e a família do jogador.