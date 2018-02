Ivanka sorriu, aplaudiu e tirou "selfies" nas bancadas de PyeongChang

25 Fevereiro 2018 às 00:28 Facebook

Twitter

A beleza de Ivanka Trump destacou-se este sábado nas bancadas dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. A filha do presidente Donald Trump sorriu, aplaudiu e tirou "selfies".

Vestida com um fato de neve vermelho e um gorro dos Estados Unidos, Ivanka esteve nas bancadas acompanhada de Kim Jung-sook, mulher do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e assistiu este sábado à final de Snowboard Big Air dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. Ivanka assistiu igualmente à final masculina de Curling, entre a Suécia e os Estados Unidos.

Segundo um porta-voz da Casa Branca, a filha do presidente norte-americano vai reunir-se com vários atletas e representantes do Comité Olímpico Internacional.

Ivanka vai representar os Estados Unidos na cerimónia de encerramento da 23ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, este domingo.