Imagens impressionantes mostram lesão de jogador do Everton

O médio do Everton James McCarthy sofreu uma dupla fratura na perna, durante um lance com Róndon, avançado do West Bromwich, este sábado à tarde. Vai falhar o resto da época.

Róndon ficou visivelmente perturbado por ter causado uma lesão grave ao adversário.