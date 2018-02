Fato abre e patinadora quase perde a roupa nos Jogos Olímpicos

Luís Pedro Carvalho 12 Fevereiro 2018 às 13:20 Facebook

A patinadora Yura Min tornou-se na estrela do dia, nos Jogos Olímpicos de Inverno, depois de ter sofrido um problema com o fato, logo no início da prova de pares, domingo à noite.

Um fecho nas costas abriu-se e parecia que a roupa iria sair a qualquer momento, mas a sul-coreana não permitiu que o percalço a impedisse de terminar a performance em nono lugar.

"Cinco segundos na minha rotina e o gancho soltou-se. Fiquei "oh não!", disse a atleta ao jornal "Detroit Free Press", sobre a sua estreia nuns jogos olímpicos. Yura sabia que se parasse a atuação iria ser penalizada, por isso continuou e conseguiu evitar que a roupa saltasse.