28 Outubro 2018 às 10:46 Facebook

Twitter

Oficialmente, ainda não se sabe se Vichal Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, seguia a bordo do helicóptero que se despenhou, sábado à noite, no exterior do estádio, mas as notícias de que provavelmente ele será uma das vítimas do acidente fizeram com que muitos adeptos deixassem flores junto à entrada do recinto, numa homenagem ao tailandês que levou o clube a fazer história no campeonato inglês.