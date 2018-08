Mar azul celebra campeonato nos Aliados

12 Maio 2018 às 22:00 Facebook

Twitter

A Av. dos Aliados voltou a vestir-se de azul e branco para saudar os campeões nacionais. Cerca de 250 mil adeptos que não quiseram perder a festa de consagração dos dragões.

O autocarro azul e branco deixou o estádio do Dragão e percorreu as principais artérias da cidade até à Avenida dos Aliados, num trajeto feito em clima de festa pelos jogadores, no interior, e sublinhado, nas ruas, por adeptos, muitos deles trajados a rigor.

Numa festa apenas comparada em adesão popular ao S. João, a comitiva foi recebida ao som de "campeões, campeões", antes de rumar ao interior dos Paços do Concelho, onde foi entregue a Medalha de Honra da cidade ao presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa cerimónia reservada à equipa, alguns vereadores e familiares dos jogadores.

Os jogadores do F. C. Porto, novos campeões da I Liga portuguesa de futebol, ficaram impressionados com a receção na Avenida dos Aliados. "Lindo, lindo, lindo! As imagens falam por si", comentou Diogo Dalot aos microfones do Porto Canal à chegada aos Aliados, num momento de comunhão entre o mar azul de adeptos e os jogadores.

Ainda no autocarro panorâmico que transportou a comitiva azul e branca desde o estádio do Dragão, o guarda-redes Vaná, que este sábado em Guimarães cumpriu os primeiros minutos no campeonato (vitória do F. C. Porto por 1-0), deu conta de "uma festa impressionante".

"Não vejo nem o fim, é impressionante. Levámos uma hora na viagem", sublinhou o guarda-redes brasileiro, secundado por André André, que falou de um momento de "muita felicidade". Para o médio luso, pela primeira vez campeão da I Liga, a festa portista "é a demonstração do grupo e do que é a equipa".

"Incrível, incrível. Sem palavras. Arrepiado. Nunca imaginei tanto, está a ser mágico. O grupo e os adeptos mereciam há muito tempo este objetivo", comentou, por sua vez, Óliver Torres ao Porto Canal.