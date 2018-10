O dia em que Neymar aproveitou a folga e foi a Peniche

18 Outubro 2018 às 19:54 Facebook

O jogador brasileiro Neymar Jr. chegou esta quinta-feira a Peniche para assistir à etapa do campeonato mundial de surf, onde deu apoio ao amigo Gabriel Medina, líder do circuito.

Neymar está a gozar uns dias de folga, depois de ter estado ao serviço da seleção do Brasil e ter sido dispensado pelo Paris Saint Germain's do jogo com o Amiens no próximo sábado.

A imprensa brasileira avança que o jogador deverá ficar em Peniche a dar apoio ao amigo Gabriel Medina, atual líder do campeonato mundial de surf.

O MEO Rip Curl Pro Portugal é a 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial.

