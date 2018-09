10 Setembro 2018 às 11:39 Facebook

Novak Djokovic conquistou, no domingo, o 14º Grand Slam da carreira, ao bater, na final do US Open, Juan Martin del Potro. O tenista argentino não escondeu o desalento e chorou depois da final. Djokovic, que festejava a vitória, viu o adversário em lágrimas e foi consolar del Potro. O gesto tem sido amplamente elogiado nas redes sociais.