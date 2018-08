Conheça o quartel general de Portugal no Mundial

22 Maio 2018 às 15:29 Facebook

Durante o Mundial2018, que arranca a 14 de junho, a seleção nacional de futebol vai ficar hospedada no hotel e centro de treinos Saturno, em Kratovo, Rússia.

Segundo informa nota publicada no site da FIFA, a unidade hoteleira, com uma dimensão de 11 hectares, é uma das mais bem preparadas para a receção de atletas para competição e pode acolher até 130 jogadores e staff técnico.

O centro de treinos inclui três campos de futebol - dois com piso natural e um com piso artificial - e três edifícios: o do dormitório, o dos restaurantes e o da preparação desportiva com departamento médico. Há também um pavilhão para basquetebol e voleibol, pequenos campos de futebol, ginásio, piscina aquecida, duas saunas finlandesas, um banho turco e uma lagoa com seis metros onde os jogadores podem pescar, lê-se no site da unidade.

De acordo com a FIFA, o serviço de refeição oferece variadas possibilidades de nutrição aos atletas, em coordenação com médicos e treinadores das equipas, tendo em conta peculiaridades dos pratos típicos dos países dos jogadores. As imediações da unidade são protegidas por sistema de controlo de acesso.

A seleção nacional, que se encontra na Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparar a participação no Mundial2018, segue para a Rússia a nove de junho, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi. Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos e Irão nos restantes jogos do Grupo B do Mundial2018, que termina a 15 de julho.