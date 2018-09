09 Junho 2018 às 10:52 Facebook

A chegada da seleção nacional ao aeroporto de Lisboa, antes da partida para a Rússia, ficou marcada por um pequeno adepto de Cristiano Ronaldo - vestido a rigor - que correu atrás do craque e entrou no aeroporto para o apanhar. No interior, conseguiu a melhor prenda que podia obter: trocar umas palavras com o ídolo e garantir um autógrafo.