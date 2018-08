O pontapé que reformou "Fenómeno" do UFC e outras imagens brutais

14 Maio 2018 às 19:37 Facebook

Vítor Belfort retirou-se das lutas do UFC com um gosto amargo na boca: o do pé esquerdo do adversário, Lyoto Machida, durante o combate que abriu o programa principal do UFC 224, no Brasil.

Conhecido como "Fenómeno", levantou-se após o KO e anunciou a retirada das arenas e deixou as luvas no octógono. "Tudo na vida nem um início, meio e fim. Deixo aqui as minhas luvas porque acho que cheguei ao fim", disse, agradecendo o carinho.

Nas lutas de UFC, os competidores usam vários tipos de técnicas marciais para derrotar o adversário. Do jiu-jitsu brasileiro, boxe, wrestling, muay thai, judo, karaté, taekwondo, entre outras, vale quase tudo para vencer, entre murros e pontapés.