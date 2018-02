O "treino brutal" dos pugilistas na Coreia do Norte

03 Fevereiro 2018 às 10:25 Facebook

Choi Hyun-mi tem 29 anos e já não está na Coreia do Norte. Fugiu para o Sul em 2003, antes de ter a oportunidade de participar numa grande competição internacional pelo seu país, onde foi escolhida aos 11 anos, para entrar num programa de treino de boxe.

Choi era uma das 20 pugilistas que esperavam representar a Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Para isso, integrou um programa oficial de treino que descreve como sendo "brutal".

"Tudo era uma competição", desde a corrida matinal, em que todos tentavam acordar antes dos colegas para sair mais cedo do dormitório, até à ao banho após o treino. "O último tinha de limpar", conta.

Mas não era só no exercício. Comer, por exemplo, também era uma atividade competitiva: "A comida era limitada e o primeiro a chegar era o primeiro a servir-se. O primeiro a chegar comia mais do que o último".

Ainda assim, Choi Hyun-mi garante que as notícias que dão como certa a ameaça de morte aos atletas que não têm boas prestações são falsas.

No entanto, confirma que enfrentava censura pública em caso de derrota com países como a Coreia do Sul, Japão e EUA. "Eras forçado a ficar em pé em frente a uma multidão e todos te condenam. Quase não consegues continuar a competir".

Mas já em 2014, à CNN, a atleta dava mais pormenores sobre as difíceis condições de uma atleta de boxe no país. "As mulheres pugilistas mais velhas têm mãos deformadas. Os punhos nem parecem humanos", conta, depois de explicar que tinha sempre dores, porque as luvas era finas e não protegiam as mãos.

Lembra também o competir contra atletas de famílias pobres que lutavam para conseguir ter um pouco mais de comida ou dinheiro, algo que nunca lhe faltou, por pertencer à família de um empresário de sucesso. Depois de ter escapado do país, agora alinha pela equipa nacional da Coreia do Sul.